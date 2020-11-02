Видовище не для людей зі слабкими нервами

На території ангару з резервуарами газу на Варшавському шосе в російській столиці прогриміли потужні вибухи

Першими про подію повідомили користувачі соцмереж, опублікувавши відео пожежі і наступних вибухів, передає Politeka.net.

Як стало відомо незабаром, всередині будівлі знаходилося близько 20 балонів з газом.

За інформацією журналістів, житлових будинків поруч немає, тільки господарські та виробничі будівлі. Одна з них, яка і стала епіцентром, вже фактично зруйнована. Співробітники МНС не можуть підійти ближче, щоб почати гасіння.

На місці загоряння чутні хлопки, схожі на вибухи.

Даних про постраждалих не надходило. Причини того, що сталося встановлюються.

Раніше ми писали про те, що в Києві стався вибух в каналізації, в результаті чого постраждали люди.

На вулиці Тростянецькій, 8 під час ремонтних робіт у каналізаційному колекторі вибухнув невідомий газ. В результаті інциденту травмовані три людини, одна з них у важкому стані.

Через аварію на каналізаційних мережах у місті утворився затор. Зокрема, рух було ускладнено на вулиці, де і стався інцидент.

Ми також повідомляли про те, що на газорозподільній станції в селищі Березівське на відстані 20 км від Харкова прогримів потужний вибух. За словами директора Центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, є десять постраждалих і два трупи. Також деякі отримали контузію.

Нагадаємо, потужні вибухи в центрі Харкова налякали городян, є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, катастрофа не вщухає в Росії, вибухів стало все більше.

Також Politeka писала, що постраждалим від вибуху на Позняках вже "не світять" їхні меблі та техніка.