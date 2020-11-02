На території ангару з резервуарами газу на Варшавському шосе в російській столиці прогриміли потужні вибухи
Першими про подію повідомили користувачі соцмереж, опублікувавши відео пожежі і наступних вибухів, передає Politeka.net.
Як стало відомо незабаром, всередині будівлі знаходилося близько 20 балонів з газом.
За інформацією журналістів, житлових будинків поруч немає, тільки господарські та виробничі будівлі. Одна з них, яка і стала епіцентром, вже фактично зруйнована. Співробітники МНС не можуть підійти ближче, щоб почати гасіння.
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На місці загоряння чутні хлопки, схожі на вибухи.
Даних про постраждалих не надходило. Причини того, що сталося встановлюються.
Раніше ми писали про те, що в Києві стався вибух в каналізації, в результаті чого постраждали люди.
На вулиці Тростянецькій, 8 під час ремонтних робіт у каналізаційному колекторі вибухнув невідомий газ. В результаті інциденту травмовані три людини, одна з них у важкому стані.
Через аварію на каналізаційних мережах у місті утворився затор. Зокрема, рух було ускладнено на вулиці, де і стався інцидент.
Ми також повідомляли про те, що на газорозподільній станції в селищі Березівське на відстані 20 км від Харкова прогримів потужний вибух. За словами директора Центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, є десять постраждалих і два трупи. Також деякі отримали контузію.
Нагадаємо, потужні вибухи в центрі Харкова налякали городян, є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, катастрофа не вщухає в Росії, вибухів стало все більше.
Також Politeka писала, що постраждалим від вибуху на Позняках вже "не світять" їхні меблі та техніка.