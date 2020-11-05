Американский военный деятель и капитан 1-го ранга ВМС в отставке Гарри Табах проанализировал ситуацию, которая сейчас происходит с выборами в США

По его словам, несколько штатов сейчас атакованы массовыми митингами, на которые собираются множество американских граждан.

Соответствующее видео опубликовали на канале "Politeka Online" в YouTube.

Всем известно, что на днях в Соединенных Штатах Америки прошли выборы президента, лидерами которых стали экс-глава Белого дома Дональд Трамп и экс-вице-президент Америки Джо Байден. На сегодняшний день эта тема является одной из самых обсуждаемых в мире.

Стоит заметить, что эти выборы в США стали весьма громкими, поскольку за их результатами наблюдают граждане многих стран. Как и любые другие выборы, эта президентская "гонка" не прошла без разных акций протестов и массовых собраний.

Американский военный деятель Гарри Табах подчеркнул, что люди еще даже не знают, какими будут результаты этих выборов, а уже массово выходят на акции протестов.

"Мы показали, где они на Фейсбуке призывают сразу к погромам, ко всему, что мы собираемся на площади, на Майдане. Они еще не знают, кто выиграл, и сегодня идут уже протесты у Белого дома, в Нью-Йорке, они жгут американские флаги", - уточнил Гарри Табах.

По его мнению, на акции протестов выходят точно не те граждане, которые выступают за бывшего лидера США Дональда Трампа. Кроме того, Табах заметил, что на данный момент разные штаты "гремят" от спонтанных парадов в поддержку бывшего главы Белого дома.

По словам американского военного деятеля, люди устраивают парады на лодках, автомобилях и с флагами Америки.

"Это люди, которые не встают на колени во время, когда играет американский гимн. Мы – люди консервативные", - добавил в конце капитан 1-го ранга Военно-Морских Сил Америки Гарри Табах.

Напомним, что ведущий Дмитрий Снегирев считает, что Украина не должна втягиваться в выборы в США.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Снегирев объяснил, кто из кандидатов в президенты США выгоден для Украины.

Также Politeka писала, что Гарри Табах рассказал об отношениях между украинскими и российскими гражданами.