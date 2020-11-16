Українцям потрібно зосередитися не на результатах виборів у США, а на об'єднанні країни

Таку думку висловив історик, ведучий і співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов на каналі "Політика навиворіт" в YouTube.

Дмитро Снєгірьов розповів про те, ким є можливий новий глава Білого дому Джо Байден. Крім того, він пояснив, яку роль відіграє Джо Байден для нашої країни.

"Зараз в українських і світових ЗМІ Джо Байдена малюють мало не яструбом війни, який, прийшовши на зміну Трампа, змусить Російську Федерацію рахуватися з позицією Сполучених Штатів щодо питання повернення і окупованих територій Донбасу і анексованого Криму", - зазначив ведучий і історик.

Також Снєгирьов згадав те, як відреагували Сполучені Штати Америки, коли Джо Байден в кріслі віце-президента США, перебуваючи в команді Барака Обами, демонстрував не войовничу позицію по відношенню до України.

"Свого часу навіть Трамп заявив, що за часів Барака Обами єдина допомога з боку Сполучених Штатів Україні – це були подушки і ковдри. Відповідно, за часів Трампа Америка почала постачати військову споруду", - додав ведучий Дмитро Снєгирьов.

За словами Снєгірьова, Байдена вважають автором угоду щодо нерозповсюдження стратегічного озброєння. Але ведучий звертається до українців з проханням не стежити за результатами американських виборів, а боротися за нашу країну.

"Нам потрібно зосередитися не на результатах виборів президента Сполучених Штатів Америки, а на питаннях об'єднання української нації, ми повинні перетворитися з об'єкта в суб'єкт, і в цьому питанні ми повинні і маємо право вимагати допомоги від нового президента Америки Джо Байдена", - звертається до громадян Дмитро Снєгирьов.

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