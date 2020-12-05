Пандемія китайського вірусу може стати не єдиною проблемою людства в 2021 році

Таке попередження озвучив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН, присвяченій боротьбі з китайським вірусом.

Нова проблема для людства стане найсерйознішою гуманітарною кризою за останні 75 років.

За словами Бізлі, ще однією катастрофою, яка очікує людство в 2021 році, стане зростання кількості людей, які знаходяться на межі голодної смерті. Вже на сьогоднішній день кількість людей, які можуть померти від голоду через пандемію, зросла з 135 до 270 мільйонів чоловік.



"Судячи з ситуації на цей момент, 2021 рік може стати катастрофічним. 2021 рік загрожує стати роком найсерйознішої гуманітарної кризи з моменту заснування ООН", - заявив Бізлі.

В ООН закликають світових лідерів і міжнародні організації зробити все можливе, щоб побороти цю проблему.

Нагадаємо, що про те, що 2021-й може стати катастрофічним попереджав і засновник Microsoft Білл Гейтс. За його словами, світ у майбутньому може зіткнутися з глобальною кризою, наслідки якої виявляться гіршими, ніж у пандемії коронавірусу.



Він зазначив, що світ потрясла глобальна криза, яка призвела до трагічної кількості смертей, змусила людей боятися виходити з дому, і викликала такі економічні труднощі, з якими минулим поколінням стикатися не доводилося.



Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

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