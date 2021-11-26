Пішов з життя відомий американський актор, продюсер і ресторатор Стів Рестіво, який боровся з важкою хворобою, проте відомо про це стало лише через майже місяць.

Новину про смерть свого 81-річного батька підтвердив син Рестіво, Рой, пише Deadline. Він розповів, що Стів помер у лікарні через ускладнення, викликані коронавірусом. На стані актора могло позначитися те, що він довгий час боровся з онкологією в легенях.

При цьому з'ясувалося, що Рестіво пішов з життя ще 5 листопада, проте відомо про це стало тільки зараз – через три тижні.

Стів Рестіво народився в Італії в 1940 році. Він зіграв десятки ролей у відомих фільмах і серіалах. Зокрема, він з'явився в культовому фільмі "Красуня" з Джулією Робертс. Щоправда, зіграв лише епізодичну роль італійського бізнесмена.

Серед інших робіт актора: "Модна матуся", "Як стати принцесою", "Френк і Джонні", "На пляжі" та інші.

Рестіво знімався в кіно протягом 50 років.

Нагадаємо, важка хвороба забрала життя знаменитого актора.

Як повідомляла Politeka, знаменитий актор пішов з життя на наступний день після дня народження.

Також Politeka писала, що зупинилося серце талановитого актора, якого багато хто любив: помер молодим.