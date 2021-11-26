Ушел из жизни известный американский актер, продюсер и ресторатор Стив Рестиво, который боролся с тяжелой болезнью, однако известно об этом стало лишь спустя почти месяц.

Новость о смерти своего 81-летнего отца подтвердил сын Рестиво, Рой, пишет Deadline. Он рассказал, что Стив скончался в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом. На состоянии актера могло сказаться то, что он долгое время боролся с онкологией в легких.

При этом выяснилось, что Рестиво ушел из жизни еще 5 ноября, однако известно об этом стало только сейчас – спустя три недели.

Стив Рестиво родился в Италии в 1940 году. Он сыграл десятки ролей в известных фильмах и сериалах. В частности, он появился в культовом фильме «Красотка» с Джулией Робертс. Правда, сыграл Рестиво лишь эпизодическую роль итальянского бизнесмена.

Среди других работ актера: «Модная мамочка», «Как стать принцессой», «Фрэнк и Джонни», На пляже» и другие.

Рестиво снимался в кино на протяжении 50 лет.

Напомним, тяжелая болезнь унесла жизнь знаменитого актера.

Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни на следующий день после дня рождения.

Также Politeka писала, что остановилось сердце талантливого актера, которого многие любили: умер молодым.