Директор Будинку вчених у Львові, де пройшло скандальне святкування Дня народження блогера Олександра Заліска у День пам'яті жертв голодоморів, помер на 76-році життя.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці у Facebook перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив про смерть директор Будинку вчених, де відбулася скандальна блогерська "голодна туса" у День пам'яті жертв голодоморів, Романа Славітича.

За словами Андрія Москаленка, вони із покійним домовилися про зустріч, на яку той прийшов завчасно. Йому стало погано, він втратив свідомість. Медики, які приїхали на місце, намагалися врятувати життя 75-річному Роману Славітичу, однак марно.

"Коли я прийшов, почав допомагати колезі. Одразу після цього приїхала швидка. Медики годину намагались врятувати життя, але, на жаль, пан Роман помер. Мені зараз трохи складно говорити про це. Прошу зрозуміти стан і дати час.

Щирі співчуття усім рідним та близьким пана Романа. Світла пам’ять!", - написав Андрій Москалець.

Нагадаємо, що у львівському Будинку вчених 26 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів, відомі українські блогери святкували День народження Олександра Заліска.

Ведучим на святі став Володимир Остапчук, який назвав вечірку "голодною тусою".

Зауважимо, що Остапчук, іменинник та деякі гості свята вибачилися за вечірку, аргументуючи тим, що вони не знали про День пам’яті.

Рaніше Politeka писала, що Остапчук звернувся до українців після скандалу через вечірку у День пам'яті жертв голодоморів: "Я не можу...".

Нагадаємо, що дружина Остапчука "вмазала" Саші Пустовіт після скандальної вечірки: "Хайп з розлученням втратив свою силу?".

A ще Politeka повідомляла, що ведучий "Співають всі" і "Маска" Остапчук влип у ганебний скандал, дружина не змовчала: "Ну давайте будемо чесними...".