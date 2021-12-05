Недалеко від гірськолижного курорту Тенг в Австрії сталося стихійне лихо, яке забрало життя трьох туристів, включаючи молодого чемпіона.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Daily Mail. Про трагедію стало відомо 5 грудня. Група з 11 лижників, які відпочивали в Зальцбурзі, потрапила під снігову лавину під час катання на лижах. В результаті події загинуло троє молодих людей. Ще двох з травмами госпіталізували в лікарню.

Як стало відомо, стихія забрала життя чемпіона світу і Європи з мотокросу серед юніорів Рене Гофера, якому було всього 19 років. Також загинуло двоє хлопців 19-ти і 24-х років.

За повідомленнями ЗМІ, лавина, шириною 200 метрів, наздогнала лижників, коли вони піднімалися на схил гори. Рятувальники відразу знайшли двох постраждалих. Один турист вже був мертвий, а другий помер у лікарні. На пошуки третього загиблого туриста пішло чотири години.

Варто відзначити, що Рене Гофер був спортсменом, який подає надії. Він брав участь в гонках з чотирьох років.

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