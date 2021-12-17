Про це передає Politeka.net з посиланням на Кінотеатр.ру.
Так, стало відомо, що 16 грудня пішла з життя відома радянська і російська актриса театру і кіно Олена Наумкіна у віці 73 років. Актриса засвітилася у фільмі "Ирония судьбы", де грала роль буфетниці.
Також, вона відома за ролями у фільмах: "Путь", "Принц и нищий", "Возвращение будулая", і картина, в якій вона зіграла в головній ролі "Ожидание".
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Причина смерті поки не називається.
Олена Олексіївна Наумкіна народилася 24 травня 1948 року. Після закінчення Вищого театрального училища імені Щукіна в 1971 році була прийнята в трупу МХАТ. Після поділу установи на два колективи - служила в МХАТі імені Горького під керівництвом Тетяни Дороніної. Там Олена Наумкіна пропрацювала до 2007 року.
У мережі шанувальники актриси залишили коментарі, де вражені того, що трапилося з Оленою Наумкіною.
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