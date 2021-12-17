Стало відомо, що з життя пішла відома актриса, яка грала в легендарному фільмі "Іронія долі або з легким паром" Олена Наумкіна.

Про це передає Politeka.net з посиланням на Кінотеатр.ру.

Так, стало відомо, що 16 грудня пішла з життя відома радянська і російська актриса театру і кіно Олена Наумкіна у віці 73 років. Актриса засвітилася у фільмі "Ирония судьбы", де грала роль буфетниці.

Також, вона відома за ролями у фільмах: "Путь", "Принц и нищий", "Возвращение будулая", і картина, в якій вона зіграла в головній ролі "Ожидание".

Причина смерті поки не називається.

Олена Олексіївна Наумкіна народилася 24 травня 1948 року. Після закінчення Вищого театрального училища імені Щукіна в 1971 році була прийнята в трупу МХАТ. Після поділу установи на два колективи - служила в МХАТі імені Горького під керівництвом Тетяни Дороніної. Там Олена Наумкіна пропрацювала до 2007 року.

У мережі шанувальники актриси залишили коментарі, де вражені того, що трапилося з Оленою Наумкіною.

Раніше повідомлялося, обірвалося життя знаменитої актриси, красою якої захоплювався весь світ: "була силою природи"

Також, розкрилися трагічні подробиці відходу з життя знаменитої актриси: "благали, щоб її поклали в реанімацію"

Politeka розповідала, обірвалося життя зірки шоу "Танці з зірками", друзі приголомшені: "як же так, ще зовсім молода..."