Сердце известного португальского актера Рожерио Самора, который сыграл в сериале "1000 и одна ночь", остановилось на 63-году жизни; последние два месяца муж был в реанимации.

Известный португальский актер Хосе Рожерио дос Анхос Филипе Самора, который родился 28 октября 1959 года в столице Португалии, умер 15 декабря, передает Expresso.

Заметим, что свою карьеру Рожерио Самора начал в театре и успел сыграть более 160 ролей, в том числе и в фильмах и сериалах. Он засветился на экранах в кинолентах "1000 и одна ночь", "Мата Хари", "Золотая клетка" и тому подобное.

Как известно, пять месяцев назад актера госпитализировали прямо со съемок "Любовь любовь", где он играл одну из главных ролей. Последние два месяца Рожерио Самора провел в реанимации.

Напомним, что недавно стало известно, что в вечность отошел известный американский актер, продюсер и ресторатор Стив Рестиво у которого была тяжелая болезнь. Однако его смерть скрывали почти месяц. Еще один известный актер Брахма Мишра умер от сердечного приступа в собственной ванной. Известно, что он обращался к врачам с болями в груди, но выписанные лекарства не помогли.

Ранее Politeka писала, что найдено тело знаменитого актера, ему было всего 36 лет: "Врачи отправили домой".

Напомним, что знаменитый актер ушел из жизни, получив травму: "Ударился головой об пол".

А еще Politeka сообщала, что ушел из жизни известный актер, который был создателем "Кинотавра": так и не вышел из комы.