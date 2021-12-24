Помер відомий російський і радянський актор Володимир Татосов, який прославився завдяки ролі в "Шерлоку Холмсі" і "Солом'яному капелюшку".

Як передає Politeka.net з посиланням на радіостанцію "Говорит Москва", народний артист Росії Володимир Татосов помер у віці 95 років. Відомо, що артист страждав від онкологічного захворювання, а також нещодавно перехворів коронавірусом. Саме ускладнення після хвороби призвели до смерті зірки.

Володимир Татосов був одним із затребуваних зірок радянського кінематографа. За свою кар'єру він встиг знятися в багатьох відомих і навіть культових картинах, таких як "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона", "Велика сім'я". Всього у фільмографії артиста близько 100 ролей.

Пізніше, після розпаду СРСР чоловік знімався в російському кіно і серіалах. Він засвітився в таких серіалах, як "Бандитський Петербург" і "Вулиця розбитих ліхтарів".

Також актор грав у театрі Санкт-Петербурга, озвучував фільми і навіть написав свою власну книгу.

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