Про смерть знаменитості повідомили на сторінці одного з бродвейських мюзиклів, створеного її покійним чоловіком. Маргарет Стайн не стало 15 лютого. Причина її смерті не розкривається.
Маргарет народилася в Англії. Її дівочим прізвищем була Браун. З 1953 року красуня працювала моделлю, паралельно знімаючись в телепроектах. Велику популярність їй принесла роль в культовій драмі Генрі Кінга "Ніч ніжна", знятої за однойменним романом Френсіса Фіцджеральда. Крім того, Маргарет Браун знімалася в "Шоу Ерні Ковача".
Пізніше Маргарет вийшла заміж за відомого композитора і автора пісень Жюля Стейна. Він прославився створенням таких бродвейських мюзиклів, як: "Джентльмени віддають перевагу блондинкам" і "Смішне дівчисько" і "Циганка". За свої роботи Стайн отримав "Оскар", "Тоні" і безліч інших престижних премій. Композитора не стало в 1994 році.
Крім кар'єри моделі і актриси Маргарет Стайн також була відома як талановита художниця. Колеги її чоловіка з теплом згадують знаменитість.
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"Спочивай з миром, Маргарет Стайн. Протягом багатьох років Маргарет Стайн завжди була пристрасною захисницею, прихильницею і колегою всіх нас. Вона була силою природи, блискучим оповідачем сама по собі і творчо і з уявою представляла геніальну спадщину свого чоловіка Жюля Стейна. Нам буде її дуже не вистачати, але її дух буде втілений в нашій бродвейській постановці "Смішне дівчисько", - йдеться в публікації.
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