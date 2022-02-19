О смерти знаменитости сообщили на странице одного из бродвейских мюзиклов, созданного ее покойным мужем. Маргарет Стайн не стало 15 февраля. Причина ее смерти не раскрывается.

Маргарет родилась в Англии. Ее девичьей фамилией была Браун. С 1953 года красавица работала моделью, параллельно снимаясь в телепроектах. Большую известность ей принесла роль в культовой драме Генри Кинга «Ночь нежна», снятой по одноименному роману Фрэнсиса Фицджеральда. Кроме того, Маргарет Браун снималась в «Шоу Эрни Ковача».

Позже Маргарет вышла замуж за известного композитора и автора песен Жюля Стайна. Он прославился созданием таких бродвейских мюзиклов, как: «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Смешная девчонка» и «Цыганка». За свои работы Стайн получил «Оскар», «Тони» и множество других престижных премий. Композитора не стало в 1994 году.

Помимо карьеры модели и актрисы Маргарет Стайн также была известна как талантливая художница. Коллеги ее мужа с теплом вспоминают знаменитость.

«Покойся с миром, Маргарет Стайн. На протяжении многих лет Маргарет Стайн всегда была страстной защитницей, сторонницей и коллегой всех нас. Она была силой природы, блестящим рассказчиком сама по себе и творчески и с воображением представляла гениальное наследие своего мужа Жюля Стайна. Нам будет ее очень не хватать, но ее дух будет воплощен в нашей бродвейской постановке «Смешная девчонка», - говорится в публикации.

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