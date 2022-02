В возрасте 77 лет скончалась Бетти Дэвис - легенда фанка и соула 60-70-х, оказавшая своей крайне раскрепощенной манерой неизмеримое влияние на Принса, Эрику Баду, Outkast и еще десятки правофланговых исполнителей последующих лет.

Об этом сообщило издание NPR со ссылкой на близкую подругу музыканта Даниэль Маджио.

Разрывается сердце не только у близких певицы, но и у друзей. По информации друзей покойной, причиной смерти стало онкозаболевание, установленное за неделю до трагедии. Дэвис ушла из жизни в своем доме в Пенсильвании.

Бетти Мабри (фамилия в девичестве) родилась в Северной Каролине в 1944 году. В шестнадцать перебралась в Нью-Йорк.

Бетти Дэвис, которую еще называли "Мадонной перед Мадонной" и "королевой фанка", исполняла такие культовые хиты, как: Get Ready for Betty, It's My Life, If I'm In Luck I Might Get Picked Up. Она запоминалась слушателям своим сексуальным хриплым голосом и манерой пения.

Львиную часть своей жизни знаменитость отдала моделингу и дизайну, за что ее называли "иконой моды". Фотографии певицы печатали известные мировые глянцы тех времен, в частности, Ebony, Seventeen и Glamour.

Напомним, что остановилось сердце иконы кино XX века.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь участника популярного реалити-шоу Лэнса Уолдроупа.

Также Politeka писала, что актриса театра и кино Эрлена Осипович, полюбившаяся зрителям по ролям в советских фильмах умерла в день своего 85-летия.