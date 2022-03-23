Ексгоссекретар США Мадлен Олбрайт, яка була першою жінкою на цій посаді, померла у віці 84 років.

Про її смерть повідомили в електронному листі співробітникам Albright Stonebridge Group-глобальній стратегічній фірмі, заснованій Мадлен Олбрайт, пише CNN.

Напередодні війни Росії проти України, Олбрайт зробила заяву про те, що Росія зробить історичну помилку, атакуючи Україну.

"Путін роками прагнув надати значущості міжнародній репутації своєї країни, збільшити військову і економічну міць Росії, послабити НАТО і розділити Європу, вбиваючи клин між нею і Сполученими Штатами. У всіх цих розкладах була присутня Україна.

Однак замість того, щоб прокласти Росії шлях до величі, вторгнення в Україну забезпечить Путіну ганьбу, залишивши його країну дипломатично ізольованою, економічно недієздатною і стратегічно вразливою перед обличчям більш сильного і згуртованого західного альянсу", - писала екс-держсекретар в колонці New-York Times.

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