Російським окупантам, які повернулися додому інвалідами після безглуздої війни проти України, вручили медалі.

Про це натхненно рапотруют місцеві пропагандисти.

Зокрема, заступник Міністра оборони РФ Євкуров, нагороджуючи єфрейтора, який втратив ногу, цинічно побажав йому "одужати і встати на ноги».

"Так склайся обставини" - сухо карбує голос за кадром. Солдати, які обміняли свої ноги на медальки, ще не уявляють, в яке пекло перетвориться їхнє життя. На відміну від цього лощеного генерала, я знаю, про що говорю.

Інвалідна коляска в Росії - це щоденна програшна війна. На цих візках вони не зможуть заїхати навіть у будинки, де їх чекають", - коментує "урочисту" подію оппоцизійний російський блогер "Сталінгулаг" Олександр Горбунов, який страждає на спинальну м'язову атрофію.

Нагадаємо, під Києвом активізувалися диверсанти, що відомо.

Також Politeka повідомляла, що Байден розповів, що буде з економікою Росії

А ще Politeka писала, що Тростянець звільнений на Сумщині: українські захисники показали, як виглядає місто після окупантів