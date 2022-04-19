Гордість Військово-Морських сил рф авіаносець "Адмірал Кузнєцов" вже не вийде з процесу ремонту.

Про це у своєму ролику "демілітаризація Росії в Україні" розповідає журналіст і блогер Олександр Коваленко.

"Флагман досить давно знаходиться в ремонті. І схоже, він з цього довгого ремонту вже не вийде. Досить поглянути, за допомогою чого його ремонтують.

Наприклад," Адмірал Кузнєцов " терміново потребує заміни установок з очищення стічних вод. На допомогу російському крейсеру в цьому питанні прийшла італійська компанія, яка була готова поставляти для потреб ВМФ цю саму установку. Але почали діяти санкції і фактично ця поставка зірвалася. Якщо дані установки не будуть працювати, то кораблю згідно Конвенції "Марпол 73/78" буде заборонено виходити в міжнародні води.

Тільки лише без цієї установки "Адмірал Кузнєцов" не зможе виходити в міжнародні води. Здавалося б дрібниця, а приємно.

Скажу більше, "Адмірал Кузнєцов" ремонтувався за підтримки іноземних компаній вздовж і впоперек. Навіть для фарбування використовувалися б Норвезькі матеріали. Наприклад, за фарбування крейсері повинна була відповідальна норвезька фірма, яка повинна була поставити більше 45 тисяч літрів лако-фарбових матеріалів. Тобто навіть за фарбу відповідала іноземна компанія.

І в нинішніх санкційних умовах неможливо проводити ремонти і створювати нову техніку", - стверджує Олександр Коваленко.

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