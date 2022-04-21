Це найбільша пожежа на промисловому об'єкті міста за останні роки.

На території хімзаводу у російському місті Кінешма сталася пожежа. Відповідні кадри публікують в мережі.

За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м. Стало відомо про двох постраждалих. Зокрема повідомляють, що одна жінка отримала хімічні опіки.

Також росіяни повідомили, що в Кінешмі це найбільша пожежа на промисловому об'єкті за останні роки.

В городе #Кинешма в Ивановской области загорелся химзавод.



Пожар произошел в цехе по производству растворителей и красок на Дмитриевском химическом заводе.

Из горящего здания эвакуированы 143 человека, пожар бушует на площади примерно 800 квадратных метров. pic.twitter.com/9G4sEDljAx — Δημήτριος (@pa3ok_u_am6a) April 21, 2022

Дмитрієвський хімічний завод у Кінешмі вважається одним із найбільших виробників бутилацетату та промислових розчинників росії. За неперевіреними даними він випускає і бойову хімію.

Крім того, сьогодні спалахнув тверський НДІ №2 військ повітряно-космічних сил Росії. Одна людина загинула і двадцять постраждали.

Тверський університет займається розробкою теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони Росії, створює навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

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