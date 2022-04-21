На території хімзаводу у російському місті Кінешма сталася пожежа. Відповідні кадри публікують в мережі.
За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м. Стало відомо про двох постраждалих. Зокрема повідомляють, що одна жінка отримала хімічні опіки.
Також росіяни повідомили, що в Кінешмі це найбільша пожежа на промисловому об'єкті за останні роки.
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Дмитрієвський хімічний завод у Кінешмі вважається одним із найбільших виробників бутилацетату та промислових розчинників росії. За неперевіреними даними він випускає і бойову хімію.
Крім того, сьогодні спалахнув тверський НДІ №2 військ повітряно-космічних сил Росії. Одна людина загинула і двадцять постраждали.
Тверський університет займається розробкою теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони Росії, створює навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.
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