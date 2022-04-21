На территории химзавода в российском городе Кинешма произошел пожар. Соответствующие кадры публикуют в сети.
По данным российских СМИ, огонь повредил здание цеха на площади 1,5 тыс. кв. м. Стало известно о двух пострадавших. В частности сообщают, что одна женщина получила химические ожоги.
Также россияне сообщили, что в Кинешме это самый крупный пожар на промышленном объекте за последние годы.
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Дмитриевский химический завод в Кинешмы считается одним из крупнейших производителей бутилацетата и промышленных растворителей россии. По непроверенным данным он выпускает и боевую химию.
Кроме того, сегодня вспыхнул тверской НИИ №2 войск воздушно-космических сил России. Один человек погиб и двадцать пострадали.
Тверской университет занимается разработкой теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны России, создает навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.
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