Это самый крупный пожар на промышленном объекте города за последние годы.

На территории химзавода в российском городе Кинешма произошел пожар. Соответствующие кадры публикуют в сети.

По данным российских СМИ, огонь повредил здание цеха на площади 1,5 тыс. кв. м. Стало известно о двух пострадавших. В частности сообщают, что одна женщина получила химические ожоги.

Также россияне сообщили, что в Кинешме это самый крупный пожар на промышленном объекте за последние годы.

В городе #Кинешма в Ивановской области загорелся химзавод.



Пожар произошел в цехе по производству растворителей и красок на Дмитриевском химическом заводе.

Из горящего здания эвакуированы 143 человека, пожар бушует на площади примерно 800 квадратных метров. pic.twitter.com/9G4sEDljAx — Δημήτριος (@pa3ok_u_am6a) April 21, 2022

Дмитриевский химический завод в Кинешмы считается одним из крупнейших производителей бутилацетата и промышленных растворителей россии. По непроверенным данным он выпускает и боевую химию.

Кроме того, сегодня вспыхнул тверской НИИ №2 войск воздушно-космических сил России. Один человек погиб и двадцать пострадали.

Тверской университет занимается разработкой теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны России, создает навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.

Напомним, в России объект вражеского Минобороны объят пламенем, все в дыму: есть жертвы, кадры с места

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