Кремль розраховував на те, що в східних регіонів війська рф зустрічатимуть хлібом-сіллю.

Росія планувала швидко захопити Україну і поміняти владу в Києві, але тепер змінилася тактика рф у війні проти України. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Вони почали застосовувати ракети - це психологічний вплив, щоб ми здалися, тому що росії важлива наша капітуляція. Ракетні удари дуже складно перенести психологічно",- пояснює Маляр.

За її словами, Кремль розраховував на те, що в східних регіонів війська рф зустрічатимуть хлібом-сіллю. Це підтверджується тим, що навіть до Маріуполя в перші дні війни техніку практично не стягували.

"Цілей у росії було кілька... Росіяни намагалися взяти Київ і таким чином-всю владу. Це був план-максимум. План мінімум-це географічні кордони Донецької та Луганської областей і прохід, щоб завести воду в Крим",- коментує заступниця міністра.

На її думку, важливу роль відіграв народний опір. На окупованих територіях люди відмовляються співпрацювати з російськими військовими і, навіть, брати у них їжу.

Росія намагається зрівняти з землею цілі міста і таким чином натиснути на жителів країни. Під ударами опиняються школи, садочки, лікарні. У ракетних обстрілів є практична мета - залякати нас.

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