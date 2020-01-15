Доктор Комаровський написав у своєму блозі про те, в яких випадках дитину потрібно залишити вдома, а коли – відправляти до школи, незважаючи на нежить.

Відомий педіатр Євген Комаровський у своїй постійній рубриці «Відповіді на запитання читачів» розповів про універсальні правила, які допоможуть батькам вирішити, чи залишати дитину вдома, або змушувати її йти до школи.

За словами лікаря, в різних суспільствах на цей рахунок існують різні правила. Наприклад, у деяких країнах симптоми ГРВІ - не привід пропускати уроки. Тому діти з нежиттю і навіть підвищеною температурою змушені ходити в школу. Крім цього, в різних навчальних закладах існують свої правила внутрішнього розпорядку. Але в цілому, у наших батьків є можливість залишити малюка вдома, якщо він захворів.

Комаровський зазначає, що завжди потрібно керуватися здоровим глуздом. Дитина ходить в школу вчитися. Якщо вона відчуває себе погано, про яке навчання може йти мова.

«Коли ви приймаєте рішення залишити або відправити, задумайтеся — а чи зможе дитина в такому стані навчатися, брати участь в класних заходах? Нежить копійчаний і температура нормальна, але дитина півночі не спала, тому що кашляла. Який з неї учень в такому стані?», - пояснює доктор.

Медик підкреслює, що завжди потрібно орієнтуватися на стан дитини. Наприклад, якщо дитина кашляє і шморгає носом, але при цьому добре себе почуває, активна в повсякденному житті, то потрібно відправляти її в школу. Якщо ж дитину турбує якийсь біль, потрібно залишатися вдома і йти в лікарню.

Окремо Комаровський звернув увагу на хвороби, які є вірусними. Безумовно, відправляти заразну дитину в навчальний заклад – це безвідповідально. Тому, якщо у дитини воші, висип або кон'юнктивіт, потрібно звернутися до лікаря, а не вести малюка до школи.

Користувачі мережі в основному підтримали Комаровського, заявивши, що самі ніколи не ведуть дітей до школи хворими.

«Не розумію таких матусь. Як можна хворою відправляти дитину в школу? Я просто по собі суджу, я своїх взагалі не пускаю, якщо хворіють. Хіба мами не хворіють, не розуміють стан дитини? Як їй сидіти на уроках з хворою головою, кашлем і нежиттю?», - зазначила одна з читачок.

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