Доктор Комаровский написал в своем блоге о том, в каких случаях ребенка нужно оставить дома, а когда – отправлять в школу, несмотря на насморк.

Известный педиатр Евгений Комаровский в своей постоянной рубрике «Ответы на вопросы читателей» рассказал об универсальных правилах, которые помогут родителям решить, оставлять ли приболевшего ребенка дома, или заставлять его идти в школу.

По словам врача, в разных обществах на этот счет существуют разные правила. Например, в некоторых странах симптомы ОРВИ - не повод пропускать уроки. Поэтому дети с насморком и даже повышенной температурой вынуждены ходить в школу. Кроме этого, в разных учебных учреждениях существуют свои правила внутреннего распорядка. Но в целом, у наших родителей есть возможность оставить малыша дома, если он приболел.

Комаровский отмечает, что всегда нужно руководствоваться здравым смыслом. Ребенок ходит в школу учиться. Если он чувствует себя плохо, о какой учебе может идти речь.

«Когда вы принимаете решение — оставить или отправить, задумайтесь — а сможет ли ребенок в таком состоянии учиться, участвовать в классных мероприятиях? Насморк копеечный и температура нормальная, но ребенок полночи не спал, потому что кашлял. Какой из него ученик в таком состоянии?», - объясняет доктор.

Медик подчеркивает, что всегда нужно ориентироваться на состояние ребенка. Например, если ребенок подкашливает и шмыгает носом, но при этом хорошо себя чувствует, активен в повседневной жизни, то нудно отправлять его в школу. Если же ребенка беспокоит какая-то боль, нужно оставаться дома и идти в больницу.

Отдельно Комаровский обратил внимание на болезни, которые являются вирусными. Безусловно, отправлять заразного ребенка в учебное заведение – это безответственно. Поэтому, если у ребенка вши, сыпь или конъюнктивит, нужно обратиться к врачу, а не вести малыша в школу.

Пользователи в сети в основном поддержали Комаровского, заявив, что сами никогда не ведут детей в школу приболевшими.

«Не понимаю таких мамаш. Как можно больного ребенка отправлять в школу? Я просто по себе сужу, я своих вообще не пускаю, если болеют. Разве мамы не болеют, не понимают состояние ребенка? Как ему сидеть на уроках с больной головой, кашлем и насморком?», - отметила одна из читательниц.

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