Як бути, якщо у дитини глисти

Доктор Комаровський розповів, чи можна давати ліки від глистів маленьким дітям.

Популярний педіатр Євген Комаровський продовжує відповідати на питання читачів у своєму блозі. Цього разу він вирішив пояснити батькам, як діють ліки від глистів на дітей. Одна з читачок поскаржилася, що чоловік забороняє їй давати 3-річному малюкові таблетки, хоча у нього є глисти-гострики. Чоловік переконаний, що такі ліки дуже токсичні.

Лікар, відповідаючи на питання шанувальниці, заявив, що її чоловік не зовсім правий, оскільки сьогодні у продажу є безліч препаратів для лікування, які не особливо токсичні. Багато з них підходять для лікування маленьких пацієнтів.

«Звичайно, є і народні методи лікування без ліків... Метод полягає в тому, що потрібно взяти вату, опустити її в соняшникову олію і кожну ніч засовувати її в попу і так от спати, щоб бідні нещасні гострики не могли вийти і відкласти яйця», - розповів лікар.

Лікар додав, що такі методи лікування в ХХІ столітті викликають у нього скепсис. За словами Комаровського, у жінки є два варіанти. Перший – щодня проробляти процедуру з ватою і чекати, поки глисти пропадуть. Другий – поговорити з батьком дитини, донести до нього інформацію про те, що є цілком безпечні ліки. Також Комаровський порадив парі подивитися передачу про ентеробіоз (зараження гостриками). За його словами, одними ліками він не лікується.

«Якщо у вашої дитини гострики, то у тата і мами вони теж є. Так що лікуватися треба буде всім — і татові нещасному у тому числі цими самими страшними токсичними ліками», - додав доктор.

Читачі в коментарях до посту в основному підтримали Комаровського і жінку, а батька, який забороняє лікувати дитину від глистів, розкритикували.

«Тато зовсім ку-ку. У дитини свербить задній прохід. Вона мучиться, а тато печінку береже, на продаж чи що? Дайте дитині Вермокс, сучасний препарат, солодкий на смак. І самі пропийте, і татусю в їжу», - порадила одна з читачок.

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