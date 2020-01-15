Как быть, если у ребенка глисты

Доктор Комаровский рассказал, можно ли давать лекарства от глистов маленьким детям.

Популярный педиатр Евгений Комаровский продолжает отвечать на вопросы читателей в своем блоге. В этот раз он решил объяснить родителям, как действуют лекарства от глистов на детей. Одна из читательниц пожаловалась, что муж запрещает ей давать 3-летнему малышу таблетки, хотя у него есть глисты острицы. Супруг убежден, что такие лекарства очень токсичны.

Врач, отвечая на вопрос поклонницы, заявил, что ее муж не совсем прав, поскольку сегодня в продаже есть множество препаратов для лечения, которые не особо токсичны. Многие из них подходят для лечения самых маленьких пациентов.

«Конечно, есть и народные методы лечения без лекарств... Метод состоит в том, что нужно взять вату, опустить ее в подсолнечное масло и каждую ночь засовывать ее в попу и так вот спать, чтобы бедные несчастные острицы не могли выйти и отложить яйца», - рассказал врач.

Доктор добавил, что такие методы лечения в ХХІ веке вызывают у него скепсис. По словам Комаровского, у женщины есть два варианта. Первый – ежедневно проделывать процедуру с ватой и ждать, пока глисты пропадут. Второй – поговорить с отцом ребенка, донести до него информацию о том, что есть вполне безопасные лекарства. Также Комаровский посоветовал паре посмотреть передачу про энтеробиоз (заражение острицами). По его словам, одними лекарствами он не лечится.

«Если у вашего ребенка острицы, то у папы и мамы они тоже есть. Так что лечиться надо будет всем — и папе несчастному в том числе — этими самыми страшными токсичными лекарствами», - добавил доктор.

Читатели в комментариях к посту в основном поддержали Комаровского и женщину, а отца, который запрещает лечить ребенка от глистов, раскритиковали.

«Папа совсем ку-ку. У ребенка чешется задний проход. Он мучается, а папа печень бережет, на продажу что-ли? Дайте ребенку Вермокс, современный препарат, сладкий на вкус. И сами пропейте, и папаше в еду», - посоветовала одна из читательниц.

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