Учені порахували, на скільки років багаті люди живуть довше, ніж бідні.

Дослідники провели аналіз 25 тис. дорослих людей у віці від 50 років, щоб з'ясувати, наскільки сильно забезпеченість людини впливає на її тривалість життя, повідомляє CNN.

На думку вчених, гроші є одним з факторів прогнозування тривалості життя людей. Тому вони досліджували, як довго живуть люди до тих пір, поки у них не починаються незворотні вікові зміни. Наприклад, нездатність піднятися з ліжка. В результаті дослідження з'ясувалося, що багаті люди в середньому живуть на 9 років довше, ніж їх малозабезпечені однолітки. Забезпечені люди починають відчувати труднощі, пов'язані з віком, на десятиліття пізніше.

Таким чином, багаті чоловіки в середньому проживали 81 рік здорового життя, а менш забезпечені могли сподіватися на 72-73 роки. Жінки з хорошими статками нормально почували себе до 83 років, а бідні жінки – до 72-73 років. За словами одного з авторів дослідження, в облік бралося саме здорове життя, тому що вирішальне значення має якість життя, а не його тривалість.

Крім результатів дослідження у матеріалі наводиться статистика за 2016 рік, згідно з якою посада і заробіток мають вирішальне вплив на тривалість життя. Наприклад, багаті американські чоловіки можуть прожити в середньому до 87,3 років, а бідні – на 15 років менше. Розрив для жінок становив 10 років.

Зазначимо, що середня тривалість життя чоловіків в Україні - 66 років. Це на 11 років менше, ніж у країнах Західної Європи. Українські жінки живуть в середньому 72 роки. Зауважимо, що за тривалістю життя Україна займає останнє місце серед європейських країн.

Нагадаємо, що скромний патріарх Кирило розлютив росіян непристойним закликом: "Багатство - гріх".

Як повідомляла Politeka, астролог назвав знаки Зодіаку, яким звалиться на голову небувале багатство.

Також Politeka писала, що наймолодша мільярдерка похвалилася соковитою фігурою на шкіряному дивані.