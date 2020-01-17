Ученые посчитали, на сколько лет богатые люди живут дольше, чем бедные.

Исследователи провели анализ 25 тыс. взрослых людей в возрасте от 50 лет, чтобы выяснить, насколько сильно обеспеченность человека влияет на его продолжительность жизни, сообщает CNN.

По мнению ученых, деньги являются одним из факторов прогнозирования продолжительности жизни людей. Поэтому они исследовали, как долго живут люди до тех пор, пока у них не начинаются необратимые возрастные изменения. Например, неспособность подняться с кровати. В результате исследования выяснилось, что богатые люди в среднем живут на 9 лет дольше, чем их малообеспеченные сверстники. Обеспеченные люди начинают испытывать трудности, связанные с возрастом, на десятилетие позже.

Таким образом, богатые мужчины в среднем проживали 81 год здоровой жизни, а менее обеспеченные могли надеяться на 72-73 года. Женщины с хорошим состоянием нормально чувствовали себя до 83 лет, а бедные женщины – до 72-73 лет. По словам одного из авторов исследования, в учет бралась именно здоровая жизнь, потому что решающее значение имеет качество жизни, а не ее продолжительность.

Кроме результатов исследования в материале приводится статистика за 2016 год, согласно которой должность и заработок оказывают решающее влияние на продолжительность жизни. Например, богатые американские мужчины могут прожить в среднем до 87,3 лет, а бедные – на 15 лет меньше. Разрыв для женщин составлял 10 лет.

Отметим, что средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 66 лет. Это на 11 лет меньше, чем в странах Западной Европы. Украинские женщины живут в среднем 72 года. Заметим, что по продолжительности жизни Украина занимает самое последнее место среди европейских стран.

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