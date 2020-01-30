Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что он думает по поводу так называемых натуральных антибиотиков.

На вопрос читательницы он ответил в своем блоге на странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Читательница спросила мнение Комаровского по поводу «натуральных антибиотиков» (кураги, имбиря и других).

Комаровский отметил, что согласно теории, антибиотик – это нечто, что организм выделяет для защиты от бактерий. Например, есть плесень, которая вырабатывает пенициллин, чтобы защищаться от бактерий, угрожающих ей.

«Получается, что пенициллин — это абсолютно натуральный антибиотик. Но сейчас мы уже можем изменять молекулу пенициллина посредством определенных вариантов химического синтеза и сделать модифицированный, синтетический пенициллин, который уже трудно назвать натуральным», - разъяснил доктор.

По словам педиатра, такие антибиотики как ампициллин или амоксициллин являются синтетическими. К имбирю, хрену и другим продуктам, которым приписывают свойства природного антибиотика, доктор относится скептически. По словам Комаровского, это не имеет никакого отношения к медицинской науке. Доктор объясняет, что для реального действия и помощи, из этих продуктов нужно выделить антибиотик в огромной концентрации. А в тех количествах, в которых человек способен потреблять мед или имбирь, недостаточно веществ, чтобы проявить антибиотическое действие.

Фолловеры Комаровского традиционно разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает рекомендации доктора, и тех, кто имеет свое мнение на этот счет. Одни подписчики отметили, что верят в силу «натуральных антибиотиков»:

«Кыст аль-хинди, хельба(пажитник), черный тмин, почитайте литературу и попробуйте...», «Знаете, иногда позитивное мышление и вера в то, что этот продукт помогает, творит чудеса», «Меня лечили антибиотиками при воспалении почек. Ничего не помогло. Помогла обычная трава Нефрофит и чеснок», - пишут пользователи сети.

Впрочем, многие поддерживают Комаровского, соглашаясь, что вылечиться имбирем не получится.

«Сомневаюсь, что это может быть сильной заменой. Как-то, во время 1-й мировой войны ( а пенициллин тогда создали?), не обошлось лечение курагой и имбирем», «Сейчас вирусы приобрели такие формы, что без синтетики не обойтись», «А чеснок, хрен, имбирь, куркума, мед, лимоны, ягоды вишни, облепихи, клюквы, брусники просто очень полезны при регулярном употреблении, так как повышают сопротивляемость организма, в том числе и при борьбе с вирусами. Но к антибиотикам они никакого отношения не имеют», - пишут поклонники Комаровского.

Напомним, что доктор Комаровский рассказал о риске для детей в собственном доме: как избежать трагедии.

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