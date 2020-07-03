Дотримання цих рекомендацій допоможе не захворіти.
У МОЗ перерахували ряд правил, яких слід дотримуватися українцям під час подорожей по країні. Ця інформація була опублікована на Politeka.net.
Так як в Україні не спостерігається зниження темпів поширення китайського вірусу, а кількість хворих, навпаки, кожен день тільки зростає, навіть подорожі по країні можуть становити загрозу. У зв'язку з цим представники Центру громадського здоров'я України дали населенню рекомендації, як можна мінімізувати ризик зараження.
За словами фахівців, поки в країні продовжує діяти адаптивний карантин, навіть при подорожах на недалекі відстані потрібно дотримуватися наступних правил:
- як можна частіше мити руки з милом під проточною водою не менше 20 секунд. Якщо немає можливості помити руки, обробляти їх антисептиком із вмістом спирту не менше 60%;
- уникати дотиків до рота, очей і носа брудними руками;
- уникати тісних контактів з іншими людьми, найкраще подорожувати на власному автомобілі. Якщо ж такої можливості немає – дотримуватися всіх рекомендацій перевізника;
- брати з собою в дорогу достатню кількість масок і регулярно їх міняти (кожні 2-3 години).
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Також у МОЗ підкреслили, як важливо подбати про правильну утилізацію засобів індивідуального захисту. Якщо поблизу немає спеціального смітнику, маску слід загорнути в окремий пакет і тільки потім викинути.
У разі якщо людина відчуває неприємні симптоми - підвищена температура, кашель, закладеність носа та інше - йому обов'язково потрібно відмовитися від поїздки. Те ж саме слід зробити людям, що знаходяться в зоні ризику: тим, хто старше 60 років, хто має хронічні захворювання легенів або серцево-судинної системи, хворим на цукровий діабет.
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