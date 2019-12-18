Модель Бриджит Малкольм выложила в соцсети откровенное фото: девушка только в трусах

Австралийская модель знаменитого бренда нижнего белья Victoria's Secret опубликовала фото топлес. Снимок девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, об этом сообщает Politeka.net.

Девушка показала себя в ванной в одних трусах, обнаженную грудь слегка прикрыла руками.

Фото набрало много лайков и восхищенных комментариев. И не удивительно, Бриджит Малкольм действительно прекрасна.

Напомним, что диву Ким Кардашьян уличили в фотошопе одного из ранее опубликованных фото. Оригинальный кадр обнародовало сообщество @fakegirlsfvckya, разоблачающее фотошоп знаменитостей.

На странице можно увидеть снимок, который Кардашьян ранее выложила в своем аккаунте. Второй же кадр показывает нам, как Ким выглядела до обработки.

Также ранее Ким Кардашьян продемонстрировала откровенный наряд, который выбрала для прогулки.

Топики-корсеты с глубоким декольте стали настоящей визитной карточкой Ким. Она обожает носить этот предмет одежды, как в повседневной жизни, так и появляться в топиках на важных встречах. Этот раз не стал исключением, и девушка надела его под брюки из шелковой ткани, которые подчеркивают ее пышные бедра.

Для завершения своего соблазнительного образа Кардашьян выбрала объемную куртку цвета хаки, а также использовала макияж в нюдовых оттенках с акцентом на глазах.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.