Модель Бриджит Малкольм выложила в соцсети откровенное фото: девушка только в трусах
Австралийская модель знаменитого бренда нижнего белья Victoria's Secret опубликовала фото топлес. Снимок девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, об этом сообщает Politeka.net.
Девушка показала себя в ванной в одних трусах, обнаженную грудь слегка прикрыла руками.
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Фото набрало много лайков и восхищенных комментариев. И не удивительно, Бриджит Малкольм действительно прекрасна.
Напомним, что диву Ким Кардашьян уличили в фотошопе одного из ранее опубликованных фото. Оригинальный кадр обнародовало сообщество @fakegirlsfvckya, разоблачающее фотошоп знаменитостей.
На странице можно увидеть снимок, который Кардашьян ранее выложила в своем аккаунте. Второй же кадр показывает нам, как Ким выглядела до обработки.
Также ранее Ким Кардашьян продемонстрировала откровенный наряд, который выбрала для прогулки.
Топики-корсеты с глубоким декольте стали настоящей визитной карточкой Ким. Она обожает носить этот предмет одежды, как в повседневной жизни, так и появляться в топиках на важных встречах. Этот раз не стал исключением, и девушка надела его под брюки из шелковой ткани, которые подчеркивают ее пышные бедра.
Для завершения своего соблазнительного образа Кардашьян выбрала объемную куртку цвета хаки, а также использовала макияж в нюдовых оттенках с акцентом на глазах.
Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.