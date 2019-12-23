Пропагандисты Кремля бросились на защиту президента РФ Владимира Путина, который сделал скандальное заявление о предыстории начала Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши опубликовало официальное заявление в котором высказали беспокойство и недоверие из-за высказывания Владимира Путина касающихся генезиса и хода Второй мировой войны, которые представляют фальшивую картину событий.

Кроме того, в заявлении подчеркнули, что высказывания Путина напоминают "пропагандистские нарративы эпохи сталинского тоталитаризма, которые осудил даже советский лидер Никита Хрущев".

Российские пропагандисты один за другим взорвались негодованием из-за заявления Польши. Например, российский журналист Олег Лурье показал совместное фото лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера с президентом Польши Юзефом Пилсудским. Он написал, что может долго показывать снимки Гитлера с другими политическими деятелями, но со Сталиным снимок вряд ли кто-то найдет.

На его риторику тут же отреагировал украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий, который назвал публикацию данного фото - "примером уровня российской пропаганды".

"То есть, нет фоточки Гитлера со Сталиным – значит, не было ни пакта Молотова-Риббентропа, ни нападения на Польшу и многих других примеров немецко-советского сотрудничества. Аргументация для дебилов", – возмутился украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Еще один пропагандист Кремля, политолог с Донбасса Владимир Корнилов, получивший гражданство РФ, начал критиковать заявления Польши.

Он начал утверждать, что якобы изучил гневное заявление Польши и тамошнего Института нацпамяти, которые возмутились после заявлений Путина.

Корнилов начал вещать, что не смог найти в заявлениях МИД Польши ничего о намерениях польского дипломата ставить памятник Гитлеру в Варшаве, а также роли этой страны в разделе Чехословакии.

"А что ж такое? Почему поляки проигнорировали эти слова? Ведь если это неправда, такая возможность разоблачить была! Потому и "не заметили" этих слов – ведь знают, что это чистая правда", – возмутился пропагандист.