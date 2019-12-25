На 28 году жизни погибла российская пианистка Элина Валиева

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в россСМИ и соцсетях. Так известно, что девушка, вероятно, умерла во сне, трагедия произошла в Будапеште, Венгрия. 25 декабря местные оперативники констатировали, что причиной смерти стало отравление бытовым газом.

Известно также, что накануне Валиева и ее парень уехали в Венгрию отдыхать, они остановились в хостеле Otto studios, расположенном в старом доме:

«Пара легла спать, не заметив утечки газа», - заявили РИА в посольстве России в Венгрии. Девушка скончалась на месте, ее друга, также россиянина, госпитализировали в тяжелом состоянии:

«Он доставлен в одну из местных токсикологических клиник. Тело Валиевой пока не вывезли на родину из-за ряда проводимых следственных мероприятий», - отмечается в сообщении. Смерть девушки властям подтвердил ее брат.

Элина Валиева родилась в 1992 году, в Уфе, РФ. Окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, активно выступала, была лауреатом нескольких международных музыкальных конкурсов.

Напомним также, известная актриса Гу Хара опубликовала свой последний пост буквально за считанные часы до того, как ее обнаружили мертвой.

Мертвой нашли кумира современной молодежи Гу Хара. Артистка известна как экс-участница группы Kara.

Известная красавица скончалась 23 ноября ее нашли у себя дома, на момент смерти ей было всего 28 лет.

Девушка оставила своего рода прощальное письмо в сети. Артистка написала в своем Instagram:

«Спокойной ночи»

Фанаты не могут прийти в себе после новостей о кончине актрисы, многие пишут, что она была еще так молода и не справилась со своими внутренними проблемами. Наверняка, она страдала, предположили фаны, но ей никто так и не сумел должным образом помочь.

Напомним также и о том, что пару месяцев назад умерла подруга Гу Хара.

Тело участницы кей-поп-группы Чхве Чжин Ри, более известной как Солли, нашли в ее доме неподалеку от Сеула.

«Полиция расследует обстоятельства смерти, одной из предполагаемых причин называют суицид. Артистке было 25 лет», — говорится в сообщении.

Родилась певица в 1994 году. Дебютировала в составе группы в 2009 под псевдонимом Солли. Вместе с коллегами она выпустила четыре альбома, после чего (в 2015 году) покинула группу и занялась актерской карьерой.

Чхве Чжин Ри сыграла в таких сериалах: «Для тебя во всем цвету», «Персона» и «Отель «Дель Луна», а также в фильмах «Пираты», «Король моды» и «Настоящий».

Напомним, найдено тело известного боксера.

Как писала Politeka, остановилось сердце легенды французского кино.

Также Politeka писала, что знаменитый российский музыкант перед смертью изменился до неузнаваемости.

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