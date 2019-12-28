Реформы правительства премьер-министра России Дмитрия Медведева окажутся для страны намного хуже нашествия Гитлера в 41 году



Такой прогноз сделал российский политолог и экономист Михаил Делягин.

Негодование эксперта вызвал обнародованный Росстатом прогноз динамики населения на ближайшие годы. В частности, эксперты указывали, что к 2036 году население России увеличится на 3 миллиона человек, но это при позитивном сценарии. При негативном сценарии население сократится на 16 миллионов человек.

Эксперт утверждает, что Россию ожидает именно второй сценарий, поскольку правительство проводит определенную социально-экономическую политику, а такие реформы правительства Медведева окажутся для страны намного хуже нашествия Гитлера в 41 году.

Также он не может понять, каким образом, согласно прогнозам российских специалистов, в стране может вырасти продолжительность жизни. При сегодняшней политике нынешних властей Делягин считает подобные прогнозы фантастическими.





Ранее российский пропагандист Дмитрий Киселев на встрече со студентами журфака МГУ заявил, что президент России Владимир Путин находится в поисках преемника.

По его мнению, поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эммануэля Макрона, и Барак Обама выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.





Также, мы сообщали, что общий снимок Владимира Путина и Дмитрия Медведева стал предметом насмешек. А все – из-за роста обоих высокопоставленных чиновников. Фотограф постарался запечатлеть их в движении и создать иллюзию, что Медведев, рост которого 163 см, выше Путина (172 см). Однако тут по-полной сработала пословица: «Хотел как лучше, а получилось, как всегда».

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе



