Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поделился фото с российским президентом Владимиром Путиным

На снимке, размещенном в Twitter, они выходят из кабинета правительства, передает Politeka.

«Президент на традиционной предновогодней встрече с членами правительства подвел итоги работы в уходящем году. Поблагодарил главу государства за внимание к деятельности правительства и поддержку», – подписал фотографию Медведев.

Однако снимок очень быстро стал предметом насмешек. А все – из-за роста обоих высокопоставленных чиновников. Фотограф постарался запечатлеть их в движении и создать иллюзию, что Медведев, рост которого 163 см, выше Путина (172 см). Однако тут по-полной сработала пословица: «Хотел как лучше, а получилось, как всегда».

Пользователи соцсетей моментально «спалили» рост Путина и Медведева, лишь глянув на дверь у них за спиной.

«Дверная ручка, как правило,устанавливается на высоте 1 м от пола.Нетрудно определить рост этих недомерков.Руча выше уровня локтя. У Димы 1 м 58 см у Вовы 1 м 55 см», – написал пользователь под ником Хоста Абигуа.

«Если учитывать их каблуки что фотограф как обычно их с пола фотографирует, то вообще 145-150 см. Они стоптались», – добавил некий Александр.

В целом же комментарии ярко демонстрируют отношение россиян к своим вождям.

«Мужчина №1 и №2», «у одного штанцы на размер длиннее, а у второго на размер короче...», «Злые гномы», «Он не выше, он «перспективнее»...», «Кремлевские хоббиты», «на детский утренник чешут в костюмах чиновников», «Почему ёлка выше них на фото? Непорядок!!!», «Эти два убогих отравляют жизнь десяткам миллионов людей», «Медведев на переднем плане и выше президента. я думаю, что это намёк на 2024 год. помяните моё слово, он из большой политики не ушёл и ещё поборется за верховную власть», – пишут под снимком.

Не обошлось в комментариях и без мэмов. На одном из них это же фото показано «глазами Путина», а также засвечены каблуки на туфлях обоих чиновников.

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