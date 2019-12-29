Министерство иностранных дел Польши предложило разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне
Как передает Politeka.net, соответственное сообщение появилось в Twitter-аккаунте ведомства.
Заявление заместитель главы польского МИД Марцин Пшидач сделал после новости о том, что на ковер был вызван российский посол Сергей Андреев после скандального заявления президента РФ Владимира Путина.
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"В ответ на комментарий посла Андреева у меня есть одно замечание: мы готовы объяснять российским дипломатам историческую правду так долго, как это потребуется – пока они не согласятся, что мир не забудет о пакте Молотова-Риббентропа и советско-германском параде в Бресте", – сообщил политик.
Кроме того, он подчеркнул, что в Варшаве возмутились из-за слов президента РФ. Именно потому было решено вызвать посла РФ в Польше.
Ранее мы сообщали, что пропагандисты Кремля бросились на защиту президента РФ Владимира Путина, который сделал скандальное заявление о предыстории начала Второй мировой войны.
Российский журналист Олег Лурье показал совместное фото лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера с президентом Польши Юзефом Пилсудским. Он написал, что может долго показывать снимки Гитлера с другими политическими деятелями, но со Сталиным снимок вряд ли кто-то найдет.
На его риторику тут же отреагировал украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий, который назвал публикацию данного фото - "примером уровня российской пропаганды".