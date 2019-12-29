Скончался российский актер театра и кино Константин Юченков

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение сайта Тверского академического театра драмы.

Народного артиста РФ Константина Юченкова не стало накануне, 28 декабря. По информации родных актера, он храбро боролся с продолжительным заболеванием, долго мучился, и болезнь оказалась сильнее его самого.

Юченков скончался в возрасте 72 лет. Артист посвятил работе всего себя – в его активе несколько художественных фильмов, последний из которых, посвященный теме Второй мировой войны, вышел в прокат совсем недавно, в 2018 году. В общем и целом, артист посвятил сцене 50 лет. Он больше выступал в театре, и запомнился зрителям ролями Евгения Арбенина в пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад», Месье Амилькара в «Господине, который платит» Ива Жамиака, а также в классике Антона Чехова «Вишневый сад» в роли Ермолая Лопахина. На его спектакли ходили целыми семьями, местная публика просто обожала артиста.

У Константина Юченкова остались два внука — Арина и Дмитрий. Он был женат на народной артистке России, актрисе Тверского театра драмы Ирине Андриановой, у них двое детей – сын и дочь.

В 1998 году Юченков получил звание народного артиста России.

Напомним, народную артистку СССР, художественного руководителя Московского театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали вечером 23 декабря в Москве.

Для поддержания жизни женщину ввели в состояние медикаментозной комы. Она перестала дышать самостоятельно из-за осложнений после двусторонней пневмонии, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на попытки медиков поддерживать жизнь артистки, ее состояние продолжило стремительно ухудшаться и она скончалась.

Напомним, умерла звезда советского кино Галина Волчек: коллеги сообщили самую страшную новость.

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