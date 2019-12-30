Российский президент Владимир Путин едва трагически не погиб вместе со своими дочерьми

Об этом стало известно благодаря немецкому журналисту Александру Рару, который написал книгу "Владимир Путин. Немец в Кремле", передает РБК.

По его словам, трагедия могла произойти в далеком 1996 году, хотя об этом раньше умалчивали.

Как известно, Владимир Путин едва не сгорел заживо со своими дочерьми в доме под Санкт-Петербургом. Автор книги вспоминает, что трагедия произошла в момент, когда президент РФ отдыхал с друзьями в сауне.

По словам журналиста Рура, когда огонь распространился по всему дому Владимир Путин якобы вбежал в спальню к дочкам и вынес их из горящего дома.

"Я лично спросил у него, правдива ли эта история, и он подтвердил. Путин был с друзьями в сауне, когда дом начал гореть. Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь", – говорится в книге немецкого журналиста.

Подытоживая, Александр Руру также добавил, что в доме еще находилась крупная сумма денег, но вынести их из огня не удалось.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин оконфузился с нелепой шуткой на публике. Курьезный инцидент произошел во время хоккейного матча на Красной площади.

Во время перерыва хоккейного матча Владимир Путин опозорился с нелепым анекдотом и пообещал "порвать соперников".

"Я кукурузу съел, Сергей Кужугетович – пончик. Сейчас порвем вас! Наш-то пончик из солдатской столовой. А ваш какой-то, его и не видно. У вас дырка больше, чем пончик!", — нелепо пошутил российский президент перед камерами.

"Господа развлекаются", "Новый Петросян", "Хорошо когда дырка больше!", "Дед совсем с юмором не дружит", "Страна в разрухе, а они х*йней страдают, веселятся....не заработали и корки хлеба за 20 лет...", "Какой же он убогий", "Во специалист по дыркам у подхалимов - хоть не призновался бы", "Дырка больше в бошке дедушки, а эти женщины настолько страшные, что у Шойгу в десять раз здоровее дыра!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе