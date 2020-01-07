Украинка Мария Кириченко, живущая в Сиднее более двух лет, рассказала о пожарах в Австралии

Огонь уже охватил 6 миллионов гектаров леса и заповедных территорий. Это в 7 раз больше, чем пожары в Амазонке, и в 3 раза больше, чем пожар в Калифорнии. Об этом пишет ТК.Медиа. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

Мария уверена, что на земле начался ад. Ситуация очень плохая. Загрязнения воздуха превышают показатели в 20 раз. Если перевести в выкуренные сигареты, то будет от 4-х до 37-ми, зависит от района Сиднея.

"Без преуменьшения, мы наблюдаем ад на земле. Ситуация совершенно катастрофическая. В начале зимы качество кислорода в Сиднее превышало реальные показатели в двадцать раз, его приравнивали к количеству выкуренных сигарет за день - от 4-х до 37-ми в зависимости от региона. Сложно предположить, что происходит в эпицентрах событий и с крошечными легкими всего живого. Мы-то хоть привыкшие к урбанистской пыли и выхлопным газам, а для них это фатально", - заявила Мария.

Женщина также рассказала о жертвах катаклизмов. Уже погибли около 500 миллионов животных. Почти половина популяции коал исчезла.

"Сгорело живьем или задохнулось от дыма полмиллиарда животных - млекопитающих, птиц, рептилий. Уничтожена треть популяции коал - они медленно передвигаются и питаются исключительно эвкалиптом, в котором много масел, что превращает его легковоспламеняющимся", - добавила уроженка Украины.

Кириченко сообщает, что невозможно потушить огонь на 50-70 метрах. Ведь вода испаряется, пока долетит. А погода для пожара самая лучшая - жара, засуха и ветер, который угли разносит на большие расстояния. Пожар распространяется со скоростью 120 км/ч.

"Вода испаряется до того как до него долетит. Им можно пытаться управлять. А еще погодные печальные условия - жара, засуха и шквальный ветер, который разносит угольки на расстояние до 20 км. При огромном ветре огонь может передвигаться со скоростью 120 км/час. От такого даже на машине не сбежишь. Фронт возгораний растягивается на сотни и сотни километров и узкие человеческие ресурсы тоже не способствуют выходу из ситуации", - заключила Мария.

Природная катастрофа в Автралии Сокрушительные лесные пожары в Австралии бушуют уже более 2 месяцев. По предварительным данным, погибли 23 человека и более полмиллиарда животных. В стране объявили чрезвычайное положение. Gepostet von TK Media am Sonntag, 5. Januar 2020

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