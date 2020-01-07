Парламент Ирана единогласно признал американскую армию и Министерство обороны США «террористическими организациями»

Об этом сообщает государственное информационное агентство Ирана Tasnim.

Предложение уже было подписано 206 депутатами, включая членов председательствующего в парламенте и Комиссии по бюджетной интеграции, говорится в материале издания.

Более того, правительство Ирана решило усилить обороноспособность страны, направив на это дополнительные средства: силы спецназа Аль-Кудс получат из казны сумму, эквивалентную 200 миллионам евро.

Такие действия иранских властей – ответ на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, который вместе с несколькими соратниками погиб в результате авиаудара американского беспилотника 3 января.

США взяли на себя ответственность за смерть генерала, а Трамп заявил, что Америка выбрала еще 52 объекта для ударов в этой стране.

В свою очередь Иран заявил, что будет мстить за гибель Сулеймани. Так, лидер исламской революции Сейед Али Хаменеи предупредил, что расплата будет жестокой, а окончательная победа «разочарует убийц и преступников».

Тем временем стало известно, что США привели в полную боевую готовность военные силы на Ближнем Востоке. Такие меры приняты в связи с вероятностью удара иранских беспилотников, передает CNN.

Так, в состояние повышенной боевой готовности американцами приведены зенитные ракетные комплексы Patriot.

По словам официальных представителей США, войска штатов на территории Ближнего Востока уже 10 дней находятся в состоянии повышенной боеготовности, но в ночь на 7 января она была еще выше.

Ранее мы писали, что в иранском городе Кермане во время церемонии прощания с ликвидированным Касемом Сулеймани погибли десятки человек, еще больше пострадали во время давки.

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