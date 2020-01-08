Режим Владимира Путина обречен, а ситуацию в 2020 году можно назвать "затишьем перед бурей"

Об этом в комментарии журналистам рассказал астролог и политический эксперт Влад Росс, передает Главред.

По его словам, протестные настроения начнут по-новому зарождаться в России в 2020 году, а массовые бунты должны вспыхнуть уже осенью.

"В момент, когда Марс – символ конфликтов, агрессии и бунтов – станет существенно влиять на карту России, четко проявятся жесткие протестные настроения и неприятие россиянами действий власти. Ретроградное движение Марса в сентябре-ноябре негативно скажется на рейтингах российской власти – поддержка Путина и его команды будет таять на глазах", – озвучил астролог свой прогноз.

Влад Росс утверждает, что 2020 год станет последним годом правления путинской "Единой России".

"2020 год – последний год правления партии Путина. Время Единой России заканчивается... 2020-ый обещает стать переломным для путинского режима. В частности, партия Путина – Единая Россия – больше никогда не будет побеждать на выборах. Станет очевидно, что и самому Путину сложно будет вновь переизбраться президентом", - подчеркнул политический эксперт.

Однако Владимир Путин, как прогнозирует Влад Росс, уйдет из Кремля в 2021 или 2022 году.

"Так что 2020 год станет последним годом правления путинского режима. Нет, Путин не отойдет от власти окончательно в 2020 году – это случится в 2021-ом или 2022-ом. Самый неблагоприятный год лично для Путина – 2022-ой, однако есть признаки, указывающие на то, что смести с поста президента его могут в 2021-ом", - дополнил он свой прогноз.

Что касается финансовой ситуации в России, то она напомнит простым жителям последние годы правления Брежнева, поскольку холодильник уверенно побеждает телевизор.

"Вспомните те огромные очереди, нехватку продовольствия, пустые полки в магазинах… В России стремительно начнет падать покупательная способность населения. Холодильник начнет убедительно побеждать телевизор", - резюмировал астролог в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин потерпел фиаско. По словам астролога Влада Росса, война на Донбассе будет окончена уже в 2020 году.

"Стрельбы не будет. Все будет по типу Кипра - и волки сыты, и овцы целы, просто прекратится стрельба, восстановится некий статус-кво. И, скорее всего, нас ждет очень долгий период примирения. В любом случае, как только Путин уйдет из власти, сразу же Донбасс станет наш", - утверждает он.

Влад Росс также заметил, что Владимира Путина могут свергнуть из Кремля люди из близкого окружения.

"Путин слишком долго не задержится при власти. Большие проблемы у него начнутся в 2021 году, когда Уран, символ больших переворотов, войдет в "дом власти" России и может просто свергнуть весь его клан. Мы не увидим "Единую Россию", а белый медведь будет бит на выборах осенью", - подчеркнул эксперт.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса