Российские летчики, принимавшие участие в атаке на украинские корабли в Керченском проливе, погибли в страшной авиакатастрофе

ЧП произошло 11 декабря прошлого года в российском Краснодарском крае, где потерпел крушение боевой ударный вертолет Ми-28H "Ночной охотник". В аварии погибли оба пилота вертолета.

Как выяснили волонтеры InformNapalm, разбившийся вертолет принадлежал 55-му полку ВВС РФ воинской части 35-666. Именно боевые вертолеты этого полка в 2018 году принимали участие в атаке на украинские корабли в Керченском проливе.

Погибшими при крушении вертолета пилотами оказались заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке Алексей Склякин и командир эскадрильи Ми-28H Руслан Кушниренко.

Впрочем, обстоятельства катастрофы выглядят весьма подозрительно. Так, в российском Минобороны официальной причиной крушения вертолета называют сильный туман. В то же время эксперты обращают внимание на то, что Ми-28Н разрабатывался для выполнения боевых задач, в том числе и в сложных погодных условиях. В связи с этим версия о крушении из-за тумана выглядит не слишком надежной.

Следствие по факту падения вертолета продолжается, и сейчас рассматриваются две возможные причины аварии: техническая неисправность или ошибка пилотов.

В свою очередь, специалисты, с которыми пообщались волонтеры InformNapalm, не исключают, что падение вертолета было не случайностью, а спланированной провокацией, призванной ликвидировать двух офицеров, занимавших руководящие должности. Таким образом, случившееся могло быть зачисткой свидетелей.

Напомним, в декабре мы писали о том, что в Краснодарском крае России разбился вертолет. Как сообщили в Минобороны РФ авария случилась после того, как вертолет вылетел из города Кореновск.

"Авария произошла 11 декабря около 23:00 в районе аэродрома Кореновск во время планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных погодных условиях. Полет проходил без боекомплекта. На земле не осталось разрушений", - говорится в сообщении.

Напомним, рухнул вертолет с российскими военными: «никто не выжил».

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