Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 рухнул 24 декабря под Хабаровском

До конца этой недели завод собирался передать его военным, но не успел, передает Politeka со ссылкой на росСМИ.

Крушение самолета произошло во время испытательного полета в 111 км от аэродрома Дзёмги. Летчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Причины аварии выясняются. По мнению ряда специалистов, у новой боевой машины могла отказать система управления хвостовым оперением.

Это происшествие не осталось без внимания соцсетей. Так, публикация по теме появилась в блоге пользователя Проф. Преображенский. Как всегда, коротко и по сути он охарактеризовал то, что случилось.

«На Дальнем Востоке разбился Су-57. Пилот, слава богу, спасся. Это был первый и единственный серийный такой самолёт. Об этом Путин не расскажет. Это же не мультики про супероружие. Это реальность: мы построили 1 (один) истребитель 5-го поколения, и он разбился», – говорится в сообщении.

Комментарии не заставили себя ждать.

«Подумаешь! 2 миллиарда в тайгу грохнулось! У пенсионеров денег ещё ого-го сколько в кубышках!», «Уверен, что реальная стоимость его раз в 5-7 ниже. Все зарплаты, премии руководству, всё что сп***дили пока собирали - все списано на одну единицу», «Скорее всего по причине того, что подходили сроки сдачи, потому и разбили. Та же история, что и с пожаром на Кузе. Сплошной распил и сокрытие миллиардных краж. Операция "Ы"», «Ну как бы месседж(для внешнего использования) ясный: ребята не надо бояться, армия РФ для вас, НАТО, не опасна», «Ну вот как это расценивать как подвиг летчиков или диверсию?», «Он упал», – шутят под публикацией.

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