Легендарный актер Кристофер Бини умер у себя дома

Печальные новости пришли из Великобритании. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter.

На 79 году жизни скончался известнейший актер – кумир прошлых поколений Кристофер Бини. Журналисты вторят информацию, поступившую от детей актера, мол тот, отошел в мир иной "в любимом кресле и спокойно". По официальной информации – Бини умер в своем доме в графстве Кент.

Первая слава пришла к Бини, когда он сыграл роль в сериале «Upstairs, Downstairs» («Вверх-вниз») и «Last the Summer Wine» («Последнее летнее вино»). Также его помнят по работе в ситкоме «In Loving Memory» («В памяти любящего…»), который шел на телеканале ITV с 1979 по 1986 и многих других.

Известно, что в самом начале своей карьеры Бини был десткий актером, выступал с постановками в театрах.

Стоит также отметить, что в сети множество людей и коллег Бини по цеху постят памятные ролики о нем, а также отзываются об актере, как о большом оптимисте, «фирменную улыбку которого – невозможно забыть».

По некоторым данным, Крис Бини умер еще 3 января, по некоторым – 5-го числа.

Very sorry to hear of the death of actor Christopher Beeny aged 78 best known for playing Edward the footman in Upstairs Downstairs(here just returned from the trenches of France in WW1) RIP pic.twitter.com/EV4G1nlE2Q — John pitchford 🌹 (@Johnnypapa64) January 8, 2020

Напомним, ранее в аэропорту Чикаго внезапно скончался американский исполнитель Juice Wrld.

Как сообщают СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.

8 декабря, в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался. Что стало причиной сердечного приступа, не сообщается.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, внезапно умер популярный музыкант, Snoop Dogg сообщил о страшной трагедии.

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