Легендарный актер Кристофер Бини умер у себя дома
Печальные новости пришли из Великобритании. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter.
На 79 году жизни скончался известнейший актер – кумир прошлых поколений Кристофер Бини. Журналисты вторят информацию, поступившую от детей актера, мол тот, отошел в мир иной "в любимом кресле и спокойно". По официальной информации – Бини умер в своем доме в графстве Кент.
Первая слава пришла к Бини, когда он сыграл роль в сериале «Upstairs, Downstairs» («Вверх-вниз») и «Last the Summer Wine» («Последнее летнее вино»). Также его помнят по работе в ситкоме «In Loving Memory» («В памяти любящего…»), который шел на телеканале ITV с 1979 по 1986 и многих других.
Известно, что в самом начале своей карьеры Бини был десткий актером, выступал с постановками в театрах.
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Стоит также отметить, что в сети множество людей и коллег Бини по цеху постят памятные ролики о нем, а также отзываются об актере, как о большом оптимисте, «фирменную улыбку которого – невозможно забыть».
По некоторым данным, Крис Бини умер еще 3 января, по некоторым – 5-го числа.
Напомним, ранее в аэропорту Чикаго внезапно скончался американский исполнитель Juice Wrld.
Как сообщают СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.
8 декабря, в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.
На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался. Что стало причиной сердечного приступа, не сообщается.
За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».
Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".
Как сообщала Politeka, внезапно умер популярный музыкант, Snoop Dogg сообщил о страшной трагедии.
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