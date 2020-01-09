Самолет Британских авиалиний экстренно совершил маневр разворота, чтобы не лететь над территорией Ирана

Карты полетов показывают, что British Airways Boeing 777, летевший из Мумбаи в Лондон, совершил разворот назад за несколько минут до того, как он должен был войти в воздушное пространство Ирака, передает Politeka.net со ссылкой на Mirror.

Издание отмечает, что самолет British Airways совершил поворот, чтобы избежать возможных трагических последствий после того, как Иран выпустил более десятка ракет по американским авиабазам в Ираке.

Так, Boeing 777 совершил поворот всего за несколько минут до того, как он должен был пролететь над Ираком. Лайнер развернулся над заливом и Кувейтом примерно через два часа после нападения. По словам пассажиров, воздушное судно пролетело через Саудовскую Аравию и Египет, а также над Средиземным морем, сев в Афинах на дозаправку.

Отмечается, что не только Британские авиалинии, но и другие компании изменили свои маршруты полетов после ракетных ударов Ирана.

Ранее мы сообщали, 8 января недалеко от столицы Ирана рухнул самолет "Международных украинских авиалиний" рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, включая 11 украинцев.

Воздушное судно рухнуло спустя 8 минут после взлета, успев набрать высоту 2240 метров.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов озвучил 4 основные версии падения Боинга. Среди них технические неполадки с двигателем, поражение зенитной ракетой, столкновение с беспилотником или взрыв на борту вследствие теракта.

Иранские власти обнародовали первый доклад по расследованию трагедии. Изучив "черный ящик", специалисты пришли к выводу, что пожар на борту начался еще до падения. Также на записи разобрали голос пилота. Он хотел развернуть самолет обратно в аэропорт.

Стало известно, что у лайнера не было связи с башней и диспетчером с самого начала. Однако состояние тревоги экипаж не объявил.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

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