Президент США Дональд Трамп отреагировал на ситуацию в королевской британской семье

Американский лидер в эфире Fox News заявил, что его опечалило решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевский обязанностей.

"Я думаю, что это печально", — заявил Трамп.

Президент также отметил, что позитивно относится к королеве Елизавете II и считает, что на своем посту она не допускала ошибок.

"Я очень уважаю королеву. С ней нельзя так поступать", — добавил президент США.

Напомним, ранее герцог и герцогиня Сассекские заявили, что решили полностью отказаться от привилегий и обязанностей «старших» членов королевской семьи. Они добавили, что намерены стать финансово независимыми от Короны.

Стоит отметить, что в прошлом году пара втихаря создала коммерческую команду в Голливуде, включая бывшего бизнес-менеджера Меган и PR-компанию Sunshine Sachs.

Принц Гарри и Меган Маркл подчеркнули, что продолжат «полностью поддерживать» королеву.

Пара также хочет сохранить свои звания герцога и герцогини Сассексской, имение Фрогморский коттедж и уровень королевской безопасности.

Отметим, решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий вызвало волну негодования в Букингемском дворце. Источник сообщил, что Королева Елизавета II глубоко опечалена таким решением. В свою очередь принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям в ярости.

В Букингемском дворце сообщили, что обсуждение вопроса находится на ранней стадии и что такие вопросы быстро не решаются.

Также добавим, что после объявлении о сложении своих полномочий на Меган и Гарри посыпался шквал острой критики и в британских СМИ. В частности, телеведущий популярной программы Good Morning Britain Пирс Морган назвал герцогиню интриганкой и мошенницей, а самого принца - клоуном. Но на этом журналист не остановился. Он попросил Елизавету ІІ лишить молодую чету всех титулов.

Телеведущий пожалел 93-летнюю королеву и ее 98-летнего супруга Филиппа, которым на старости лет приходиться терпеть выходки избалованного внука и его коварной жены.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.