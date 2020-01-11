Российский пропагандист, публицист и идеолог "русского мира" Сергей Кургинян пригрозил, что может стоить Украине существования

Очередной маразм Кургинян озвучил во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Российский пропагандист заявил, что патриотизм, который сплотил украинцев может стоить Украине существования.

Рупор Кремля назвал украинский патриотизм "бандеровской" комбинацией, которая направленна на окончательный отрыв Украины от России. Ко всему прочему, он призвал предотвратить это.

"Внутри этой схемы гибель Украины. Необратимо, этот процес онкологический и абсолютно смертельный. Поэтому возникает вопрос: "Найдется ли сила, которая в состоянии вырвать из этого процесса Украину", - сказал неадекватный Кургинян.

Также ранее сообщалось, что скандальный писатель и публицист Сергей Кургинян заявил, что единственная возможность спасти Украину в существующих границах - это создать конфедерацию, а Донецку и Луганску дать автономию.

Одиозный публицист пригрозил, что Минские договоренности не будут выполнены пока "ДНР" и "ЛНР" не получат собственную независимую армию, парламент и возможность делать все, что захотят независимо от желаний Украины, а также собственных пограничников, контролирующих границы.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.