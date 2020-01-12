Украинцы массово комментируют известие о том, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране по 200 тыс. гривен помощи

О компенсациях сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кроме того, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором, осуществит выплаты семьям членов экипажа.

При этом в социальных сетях украинцы сравнивают суммы выплат с зарплатами украинских чиновников.

«Вы че там обалдели вообще в край? Сколько там зарплата и премия у Лещенко, Наема, Милованова и так далее по списку?! Да эти "специалисты" в месяц получают больше, чем вы оценили жизнь своих же сограждан!!! Моральное уродство!!!», «Зарплаты Председателю Укропошты и другим грантоедам по 500,000 тыс и 2,000,000 грн в месяц а здесь от правительства 200,000 грн семьям невинных украинцев погибших - Побойтесь Бога», «Не ожидал такую сумму (смешно)», "Вытерли ноги об людей", - пишут в сети.

Напомним, ранее 11 января Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины сбила их ракета из-за "человеческого фактора". Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек.

Ракету, которая стала причиной гибели 168 пассажиров и 9 членов экипажа, выпустил оператор противовоздушной обороны Ирана, который не смог связаться с начальством из-за технических неполадок.

"У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он сделал неверный выбор и запустил ракету", – сообщил командующий Военно-космическими силами КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде.

Напомним, пилоты Боинга успели выйти на связь: вскрылась роковая ложь Ирана.

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