Российская Примадонна Алла Пугачева может стать женой президента РФ

Дело в том, что ее мужу шоумену Максиму Галкину пророчат кресло главы государства. Такое заявление сделал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян, передает издание "Дни.ру".

"Преемником Владимира Путина станет Максим Галкин", – заявил он.

Он уверен, что ждать таких больших перемен не стоит слишком быстро.

"Нет, конечно, в 2024 году президентом станет другой человек, скорее всего, Дмитрий Медведев, но это будет шестилетка перед новыми 12 годами Владимира Путина", – отметил Вадим Манукян.

По его мнению, Галкин возглавит Россию в 2042 году.

"А вот к 2042 году он уйдет на пенсию. Тогда пара Максим Галкин и Алла Пугачева наконец-то станут президентом и первой леди", – заключил Манукян.

Отметим, ранее на Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России. Так, швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung представило фантастический сценарий с уходом Владимира Путина в 2024 году.

Отметим, ранее на Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России – Алексею Дюмину. Ранее он работал телохранителем российского лидера.

Ранее сообщалось, что прически российской певицы Аллы Пугачевой хранят в себе тайну.

Известно, что у примадонны много париков, благодаря которым она создает яркие образы. Однако есть маленький секрет использования накладных волос.

В частности, на концерте примадонны "Тот самый концерт" под париком артистки можно заметить черную повязку.

Как оказалось артистка носит под париком эластичную повязку шириной примерно четыре сантиметра, без которой она не может жить.

Причин использования аксессуара звезда не раскрыла, поэтому есть несколько версий. Первая гласит - повязка защищает от попадания пота в глаза. На сцене очень жарко, поэтому такая причина вероятна.

Вторая версия более мистическая. Якобы повязка - это защита так называемого третьего глаза.

Напомним, у Ротару прервали молчание и выдали всю правду о Пугачевой.

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