Российский шоумен Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, показал как под звездным небом вместе с маленькими Гарри и Лизой гуляет на заснеженной улице

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Галкин поделился свежим видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Так, юморит вышел на прогулку с шестилетними детьми недалеко от своего особняка. Тихий вечер, звездное небо, скрипящий снег под ногами и веселые визги малышей: что еще для счастья надо.

Галкин отметил, что в отличие от коллег, они с Аллой Борисовной и двойнятами остались дома на новогодние праздники, и не жалеют об этом.

"Как же хорошо на улице! Смотрю на своих друзей, отъехавших на моря, там, конечно, повольготней, но и у нас в деревне неплохо! 🎅🏻❄️☃️", - написал артист в соцсети.

"Просто, сказка👌"

"Очень красиво😊"

"У вас там сказка👌"

"👍Ой как хорошо ,детям ,особенно."

"Чтоб у всех такие деревни были 😉"

"Завалить папу снежками, по-моему, самое любимое детское занятие! 😂❤️"

Ранее мы сообщали, Галкин поделился семейным снимком в соцсети: в полном сборе. Примадонна предстала в светло-голубых джинсах, красной футболке и бежевой куртке с меховой подкладкой. Она держит за ручку Лизу. Рядом с девочкой стоит ее братик Гарри. А позади них стоит Галкин, который оперся о стойку. Примечательно, что Алла Борисовна, как и ее сын смотрят куда-то в сторону, а вот глава семейства с дочкой улыбаются прямо в объектив.

Также мы рассказывали, бурное обсуждение в сети вызвал снимок с дочкой и внучкой Пугачевой. В кадре Кристина Орбакайте и 7-летняя Клавдия, которые красятся в гримерке. Малышка повторяет за мамой и красит кисточкой веки. Пользователи возмутились, не слишком ли рано девочке использовать косметику.

Также в сети обсуждают, что Клавдия больше похожа на отца, чем на мать, - бизнесмена Михаила Земцова.