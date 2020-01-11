Российский шоумен Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, показал как под звездным небом вместе с маленькими Гарри и Лизой гуляет на заснеженной улице
Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Галкин поделился свежим видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Так, юморит вышел на прогулку с шестилетними детьми недалеко от своего особняка. Тихий вечер, звездное небо, скрипящий снег под ногами и веселые визги малышей: что еще для счастья надо.
Галкин отметил, что в отличие от коллег, они с Аллой Борисовной и двойнятами остались дома на новогодние праздники, и не жалеют об этом.
"Как же хорошо на улице! Смотрю на своих друзей, отъехавших на моря, там, конечно, повольготней, но и у нас в деревне неплохо! 🎅🏻❄️☃️", - написал артист в соцсети.
"Просто, сказка👌"
"Очень красиво😊"
"У вас там сказка👌"
"👍Ой как хорошо ,детям ,особенно."
"Чтоб у всех такие деревни были 😉"
"Завалить папу снежками, по-моему, самое любимое детское занятие! 😂❤️"
Напомним, у Ротару прервали молчание и выдали всю правду о Пугачевой.
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