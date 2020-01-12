"Все, что мы можем сделать - это пытаться поддержать их..."

Стало известно, как реагирует на ситуацию с отказом от королевских привилегий Меган Маркл и принца Гарри его брат принц Уильям

Его очень печалит то, что он уже не так, как раньше, близок с братом Гарри, сообщает британская газета Times со ссылкой на друга Уильяма.

"Мне грустно из-за этого. Все, что мы можем сделать, все, что я могу сделать – это пытаться поддержать их и надеяться на то, что настанет время, когда мы все будем придерживаться одного и то же мнения. Мне хочется, чтобы мы все были командой", - сказал принц Уильям своему другу.

Принц отметил, что теперь между ними с братом нет такого единения, как раньше, что теперь они "отдельные единицы".

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл сделали заявление на следующий день после возвращения из Канады. Ранее вопреки традиции они отказались встречать Рождество с королевой и уехали на шесть недель из Великобритании. Все это время они не исполняли обязанности членов королевской семьи.

Позже стало известно, что решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий вызвало бурю эмоций в монаршей семье.

«Их заявление не было разглашено ни с кем. Это нарушает весь протокол. Это объявление войны семье... Во дворце не могут в это поверить. Есть так много вопросов без ответов, но они только что сделали это, не задумываясь ни о ком другом", - заявил высокопоставленный источник.

Конечно же такое решение поращило и саму королеву.

«Королева Елизавета II глубоко опечалена. Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости», — рассказал изданию неназванный источник.

В Букингемском дворце сообщили, что обсуждение вопроса находится на ранней стадии и что такие вопросы быстро не решаются.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

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