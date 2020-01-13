Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева сделала циничное заявление, в которой отметила, что вся Россия была бы просто счастлива, если российский язык станет вторым государственным в Украине

Ко всему прочему она озвучила неадекватные фантазии, предложив, чтобы в странах Евросоюза начали распространять российский язык. Наглые заявления прозвучали в прямом эфире пропагандистской телепередачи "60 минут", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Скандальная Скабеева с ехидством отметила, что в РФ не собираются присваивать себе российский язык, если кто-то желает, то может спокойно разговаривать на нем, где пожелает. Ведь, чем чаще он будет звучать, тем лучше будет для РФ, ведь можно сделать другие страны российскими без потерь.

Ко всему прочему, она пофантазировала, чтобы он стал государственным в Украине.

"Мы никоим образом не присваиваем русский язык. Наоборот – на здоровье, разговаривайте, делайте его государственным – в Украине, в Польше, где угодно, кто хотите и где хотите. Говорите же по-русски, а стесняетесь", – едко отметила скандальная Скабеева.

Также ранее сообщалось, что во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "60 минут", которую ведут украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов, Юрий Кот начал призывать РФ поскорее вернуть себе украинские земли, чтобы победить там "фашизм".